Santiago Gimenez continua a essere vicino all'uscita dal Milan, nonostante il suo infortunio: la Lazio di Gattuso è molto interessata a prenderlo.

Lazio pronta al pressing per l'attaccante: Gattuso in prima linea

Ieriè ripreso a lavorare a Milanello. Al termine delle sue vacanze, il messicano non ha potuto recarsi a Perth, in Australia, per unirsi ai compagni e all'allenatorepoiché deve recuperare dall'infortunio alla caviglia destra subito nell'ultima partita disputata ai Mondiali, gli ottavi di finale contro l'Inghilterra. L'attaccante ha condiviso ieri una foto sui social dalla palestra del centro sportivo milanista, dove sorrideva. La sua situazione futura resta incerta.Nonostante il suo infortunio,continua a essere un possibile partente dal Milan. A causa del suo problema fisico, che probabilmente lo riporterà in forma intorno alla chiusura del mercato estivo, sarà difficile vendere il messicano. Tuttavia, ci sono diverse squadre interessate. Tra queste, spicca ladi Rino Gattuso. Questa mattina, La Gazzetta dello Sport ha riportato: "Per l'attacco, Gimenez è uno dei favoriti, insieme a Fabbian". L'ex allenatore e calciatore delsta esercitando una notevole pressione per acquisire: i costi non sono molto favorevoli, ma si prevede di avviare una trattativa dalla seconda metà di agosto in poi, quando il prezzo potrebbe scendere.