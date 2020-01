Calciomercato Milan – Addio Suso: tre nomi a sorpresa per sostituirlo!

Calciomercato Milan

MILAN NEWS – Il futuro di Suso è sempre più lontano da Milanello e potrebbe definirsi già nelle prossime ore la sua cessione. Nella giornata di ieri Mino Raiola ha di fatto dato il via all’operazione Suso destinazione Liga. Al procuratore di origini italiane il Milan ha dato il via libera per lavorare sulla cessione dello spagnolo. Sono già arrivati due sondaggi provenienti da Madrid e Siviglia, con l’Atletico che in questo momento sembra in vantaggio rispetto al Siviglia. La cifra richiesta dal Milan è circa 25 milioni di euro, magari lavorando su un’operazione in prestito con obbligo di riscatto. Visto come si sta cercando di cedere Suso, Maldini e Boban sono già al lavoro per il sostituto e hanno individuato tre nomi per sostituirlo: >>>VAI ALLA LISTA<<<