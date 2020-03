Calcio Mercato, Per Ibrahimovic un futuro al Leeds?

Zlatan Ibrahimovic potrebbe approdare al Leeds nel campionato 2020/2021. A non escludere il clamoroso ritorno in Premier League del campione di Malmö è stato lo stesso proprietario della squadra inglese Andrea Radrizzani, il quale in diretta Instagram con Gianluca Di Marzio ha raccontato di precedenti contatti.

“Ho parlato concretamente con Ibra lo scorso anno”, ha detto. “Poteva darci una spinta decisiva, ma poi ha deciso di andare a Milano. E’ stato molto onesto e trasparente con me. Riprovarci? Dipende. Dobbiamo essere razionali e coerenti con la strategia dell’allenatore e della società”.

E proprio il tecnico Bielsa potrebbe rappresentare un ostacolo al riavvicinamento con Ibracadabra. “Marcelo lavora con un team di 12 scout, loro hanno i ‘loro’ giocatori. Ogni calciatore preso è un mix tra quelli nella loro lista e le opportunità di mercato”, ha sottolineato.