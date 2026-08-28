Siamo giunti alla conclusione di una lunga storia che ha occupato l'estate. Presto Rafael Leao prenderà una decisione cruciale riguardo al suo avvenire dopo le recenti incertezze legate a Aston Villa e Galatasaray. Per un attimo si era pensato che il giocatore potesse cedere alle allettanti proposte turche, ma il richiamo della Premier League sembra prevalere. Secondo quanto riportato oggi dai colleghi di Tuttosport, “Leao, accelerazione verso l’Aston Villa. Anche Emery è stato attivato”, come evidenziato dall'incontro recente tra il tecnico spagnolo e il portoghese, fondamentale per orientare la negoziazione verso i Villans.

Marco Pasotto, in un commento su La Gazzetta dello Sport riguardo a Adrien Rabiot, centrocampista francese del Milan

“In appena tre minuti il desolato, il deluso, il grande afflitto per la partenza di Massimiliano Allegri, ha dimostrato di saper giocare e divertirsi anche senza di lui. Naturalmente stiamo esagerando, ma insomma, fino a un certo limite, considerando come era andata l'estate. Il Milan, tornato da Torino con un bottino pieno, ha portato con sé un Rabiot rinnovato. Sebbene non abbia ancora raggiunto la forma completa per via dei pochi giorni di allenamento, e debba ancora comprendere appieno le indicazioni di Amorim, è un giocatore di alto livello che riesce a essere incisivo anche in condizioni parziali. Inoltre, il suo tempo di gioco contro i granata gli ha permesso di dissipare eventuali malintesi".

"Negli ultimi tempi, bisogna ammetterlo, la situazione per lui è stata complessa. Un'estate cominciata con la delusione di non accedere alla Champions, seguita dall'altro colpo subito dalla sua nazionale ai Mondiali, e conclusa con le critiche da parte dei tifosi rossoneri per i giorni di vacanza extra concessi a lui e Maignan da Amorim. Inoltre, come se non bastasse, a emergere è stata la questione da cento milioni: Rabiot seguirà il suo ex allenatore Allegri a Napoli? Non sapremo mai se Adrien abbia mai realmente considerato questa possibilità — beh, dopo Milan-Cagliari sarebbe stato il minimo. . . —, ma sappiamo cosa ha dichiarato al termine di Toro-Milan: “Se ho mai pensato di lasciare il Milan dopo il congedo di Allegri? No. Sono uno che preferisce fare le cose in modo corretto. Abbandonare il Milan in questo modo, senza Champions, dopo la stagione che abbiamo vissuto non mi sembrava giusto. Amorim mi ha contattato subito per comunicarmi quanto fossi fondamentale per il progetto. Ero determinato a restare, ma avevo bisogno di un attimo di pausa e di una vacanza".