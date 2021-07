Lo scambio Brandt-Leao è la nuova idea di mercato: la situazione

Nuovo obiettivo per il Milan, che negli ultimi giorni ha messo nel mirino Brandt e ora potrebbe sviluppare la trattativa con il Borussia.

Redazione Il Milanista

Il mercato del Milan continua ad essere in costante movimento, e nelle ultime ore in orbita rossonera sono finiti anche nuovi nomi. La dirigenza sta lavorando per completare la squadra di Stefano Pioli, anche se al momento è necessario coordinare acquisti e cessioni. Si sta cercando di trovare la migliore soluzione per piazzare gli esuberi, con Andrea Conti e Mattia Caldara che sono sul piede di partenza e potrebbero salutare a breve. Non ci sono ancora novità, invece, per le cessioni di Hauge e Pobega, che potrebbero essere utilizzati per fare plusvalenza.

La situazione sulla trequarti

Si continuano a seguire vari nomi per la trequarti, con Nikola Vlasic del CSKA Mosca che è sempre il primo della lista. Più indietro i vari Ilicic, Sabitzer ed Isco, mentre nelle ultime ore ha preso quota il nome di Julian Brandt del Borussia Dortmund. Il tedesco non ha trovato con i gialloneri tantissimo spazio nella scorsa stagione, e potrebbe decidere di salutare per giocare con più continuità. Il giocatore sarebbe propenso a vestire la maglia rossonera, ma si tratta di una trattativa molto difficile. Per provare a trovare un accordo la dirigenza del Milan starebbe pensando di inserire Rafael Leao come contropartita, dato che il portoghese non è considerato incedibile e potrebbe rivelarsi una preziosa e utile pedina di scambio. Questo quanto riportato su Sportmediaset dall'esperto di mercato Claudio Raimondi, che ha fatto il punto sul mercato del Milan parlando di questa nuova possibilità.

Queste le parole del giornalista: "Vlasic sta forzando la mano per la cessione al Milan. Il club russo, tuttavia, non cede al prestito con diritto ma spinge per la soluzione del prestito con obbligo. Per quanto riguarda la situazione trequartista, un altro nome seguito è quello di Brandt dal Borussia Dortmund che potrebbe arrivare in uno scambio con Leao: il portoghese si trasferirebbe in giallonero mentre il tedesco farebbe il percorso inverso".