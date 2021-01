Milan, Mandzukic si presenta: “Un onore indossare questa maglia, sono pronto a combattere”

MILANO – Da oggi Mario Mandzukic è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Nell’organico rossonero mancava un vice Ibrahimovic di ruolo – a parte il giovane Colombo che tuttavia è stato impiegato col contagocce – e la società è intervenuta sul mercato per completare il pacchetto offensivo e accontentare mister Pioli. Quest’ultimo ora può avere a disposizione un altro calciatore di esperienza, personalità e spessore internazionale. Dopo i quattro anni trascorsi alla Juventus e la breve parentesi in Qatar, il croato è finito nella lista degli svincolati. Il Milan, dal canto suo, non si è fatto sfuggire l’opportunità di metterlo sotto contratto. L’attaccante classe 1986 ha firmato un accordo che scadrà al termine di questa stagione, ma che potrà esser rinnovato al raggiungimento di determinati traguardi.

Ora che l’attacco e il centrocampo sono stati sistemati con gli innesti di Mandzukic e Soualiho Meité, il club sta cercando di portare all’ombra del Duomo anche Fikayo Tomori, individuato come il profilo ideale con cui rinforzare il reparto difensivo. Insomma, i movimenti sul mercato da parte del Milan non sono affatto finiti. Intanto, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale, Mario Mandzukic si è presentato al popolo rossonero.

LE SUE DICHIARAZIONI – “Ringrazio di cuore la dirigenza del Milan per l’opportunità di entrare a far parte di questo fantastico club. Sarà un onore indossare questa maglia piena di storia e combattere per i rossoneri. Posso solo promettere di fare del mio meglio in ogni partita e di aiutare la squadra in ogni maniera. Sono sicuro che insieme possiamo realizzare il sogno di ogni fan del Milan. E ce ne sono molti in Croazia. Sono pronto a combattere!”.