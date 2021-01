Bologna-Milan e la gaffe social di Kalulu

MILANO – Il Milan ha vinto la sua sfida contro il Bologna, imponendosi per 2-1 allo stadio Renato Dall’Ara grazie alle reti di Ante Rebic e Franck Kessié. Per la compagine meneghina si tratta della quattordicesima vittoria in questo campionato, che permette di consolidare il primo posto, portandosi almeno momentaneamente a tre lunghezze di vantaggio sui cugini nerazzurri, i quali giocheranno questa sera a San Siro contro il Benevento. Proprio il Benevento è stato protagonista, seppur indirettamente, di una gaffe fatta sui social da Pierre Kalulu. Quest’ultimo, attraverso una storia postata sul proprio profilo Instagram ufficiale, ha pubblicato un’immagine con gli stemmi di Benevento e Milan, suonando la carica per la partita odierna. La squadra rossonera, però, oggi doveva affrontare il Bologna e non il Benevento. La sfida contro i sanniti è andata in scena lo scorso 3 gennaio al Ciro Vigorito, vinta per 2-0 dal Diavolo. Inoltre, in quella partita lo stesso Kalulu fece il suo ingresso in campo nella ripresa. L’immagine è stata rimossa dal giocatore, ma la gaffe non è passata inosservata. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<