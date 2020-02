Rivoluzione totale: “Maldini, Boban e Gazidis. Ecco chi andrà via” – Milan News

MILAN NEWS – Qualche ora fa vi abbiamo parlato della situazione critica in casa rossonera dopo la cessione di Caldara. Il punto fatto da Carlo Pellegatti ha sorpreso i tifosi rossoneri, ma sottolineato una cosa importante. In queste settimane ci sono state delle divergenze tra i membri della società. La visione della proprietà e di Gazidis è diversa da quella della guida tecnica composta da Boban e Maldini. Per questo in estate potrebbero esserci delle grosse novità. A parlarne, sempre sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, è stata la giornalista del Corriere della Sera Monica Colombo: “La squadra sembra impermeabile ai grandi rumors che ci sono sulla lotta di potere che è in atto tra l’ad e i dirigenti della parte sportiva del Milan. Molto si gioca sul nome del futuro allenatore rossonero. Se davvero Rangnick è stato contattato, sarebbe un’invasione di campo nella sfera di competenza dei dirigenti dell’area tecnica, i quali uscirebbero delegittimati da questa situazione. Per il bene del Milan, ci vorrebbe presto un confronto tra le parti per chiarire le carte in tavola. Se mi chiedessero di scommettere 10 euro sul fatto che Gazidis, Boban e Maldini siano tutti e tre qui a Milanello il 1° luglio, non lo farei mai“. E intanto Boban lavora per un grande mercato a giugno. Zvone cala l’asso per un colpo da urlo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA