News Milan, mercato: colpo di scena, ora può saltare tutto!

MILANO – Attenzione alle ultime notizie di mercato del Milan. Nelle scorse ore infatti vi avevamo riportato alcune indiscrezioni di calciomercato che parlavano di come i rossoneri fossero ormai ad un passo dall’acquisto a parametro zero del trequartista brasiliano Otavio. Tutto sembrava già delineato e definito, con il classe ’95 che aveva scelto il Milan e con un contratto già pronto da 3 milioni annui per 4 stagioni. Adesso però arrivano notizie totalmente opposte. A riportarle è stato il noto esperto di calciomercato Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter. Ecco quanto riferito dal giornalista: “Il Porto è in trattative molto avanzate per prolungare il contratto di Otavio (che scade a giugno). Il Milan, il Siviglia e la Roma erano interessati a lui, ma il suo agente Evandro Schmidt ha chiesto 5 milioni di euro come commissione. Troppo alta la sua richiesta. Pronto un contratto di 5 anni con il Porto“. Insomma, un grosso affare di mercato che pareva quasi fatto, ora rischia molto seriamente di sfumare sul più bello. Maldini comunque non si farà trovare impreparato, anche perché sul suo taccuino ci sono moltissimi altri nomi caldi per l’estate: ecco la sua lista della spesa completa! <<<