News Milan, mercato: Maldini punta un piccolo fenomeno a sorpresa!

MILANO – Paolo Maldini e soci stanno sondando con attenzione il mercato nazionale ed internazionale alla ricerca di rinforzi e dei profili giusti su cui puntare in vista del prossimo calciomercato del Milan. Da questo punto di vista, l’estate che attende i rossoneri potrebbe essere davvero molto interessante. Soprattutto con un Milan finalmente in Champions League infatti, a Milanello potrebbero sbarcare nomi niente male. Il taccuino dei dirigenti del Diavolo è già pieno di nomi importanti, ma al contempo anche di giovani di grandissime prospettive. E, stando alle ultime notizie di mercato di casa Milan, Maldini e Massara starebbero puntando un gioiello a sorpresa veramente molto interessante.

Il nome nuovo del mercato rossonero

Stando infatti a quanto riferito da Tuttomercatoweb, il Milan avrebbe adocchiato il georgiano classe 2001 Khvicha Kvaratskhelia. Nome praticamente impronunciabile, ma classe cristallina e grandissimi margini di miglioramento. L’attaccante esterno del Rubin Kazan ha collezionato 2 gol e ben 7 assist in 18 partite disputate quest’anno. Ha un fisico importante (183 cm) e sa utilizzare entrambi i piedi. Tutte caratteristiche che hanno attirato sul 20enne le attenzioni di alcuni top club europei. Insieme al Milan, in corsa per Kvaratskhelia ci sarebbero infatti anche la Juventus e il Borussia Dortmund. Secondo Transfermarkt, il valore del cartellino del giovane gioiello georgiano si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro. Non è escluso però che il prezzo possa anche salire, in special modo se in estate si dovesse scatenare un’asta internazionale per lui. Ma, come detto poco fa, nel mirino di Maldini per il prossimo calciomercato rossonero sarebbero finiti anche tantissimi altri nomi grossi: ecco dunque la lista della spesa completa del Milan per l’estate <<<