News Milan, mercato: voci su un colpo impossibile, ecco cosa sappiamo

MILANO – Follia o realtà? Quando si parla di calciomercato, ogni tanto bisogna porsi questa domanda. Soprattutto quando iniziano a circolare nomi pesanti. Ogni notizia va presa con le pinze e va analizzata con attenzione. E’ questo il caso dell’ultima voce di mercato del Milan arrivata dalla Spagna, ma andiamo con ordine. Stando a quanto riferito dal noto portale iberico specializzato in calciomercato Fichajes.net, il Milan sarebbe tornato con forza sulle tracce di Milinkovic-Savic della Lazio. Secondo i colleghi spagnoli, Maldini vorrebbe rinforzare il centrocampo rossonero con l’acquisto del serbo, soprattutto in ottica Champions League. Un colpo clamoroso, insomma. Ma quanto c’è di vero?

Non è un segreto che a Maldini piaccia molto Milinkovic, accostato al Milan anche nelle scorse finestre di mercato. Ma, almeno da quanto risulta a noi, un colpo del genere al momento sarebbe praticamente impossibile. Lotito infatti continua a sparare altissimo per il suo gigante, chiedendo una cifra tra gli 80 e i 100 milioni di euro per lasciarlo partire. Una somma che, soprattutto di questi tempi, è assolutamente fuori portata, non solo del Milan, ma anche di moltissimi altri top club italiani ed europei.

Neanche la qualificazione in Champions e magari il sacrificio di qualche pedina importante sul mercato permetterebbe al Diavolo una libertà d’azione tanto importante. Registriamo dunque queste voci, confermando anche che Milinkovic è e rimane uno dei pallini di Maldini. Ma, almeno per quanto ci riguarda, questo sogno di calciomercato del Milan è destinato a rimanere tale. Tornando invece a qualcosa di ben più concreto e fattibile, occhio a quello che potrebbe succedere in attacco la prossima estate. Maldini infatti starebbe preparando almeno un grande colpo per il reparto avanzato: ecco chi potrebbe arrivare! <<<