News Milan, annuncio improvviso: “E’ fatta, ecco il primo colpo estivo!”

MILANO – Il club rossonero si sta muovendo eccome in vista dell’estate. Il mercato del Milan è già in fermento e le ultime notizie che stanno circolando proprio in queste ore lo confermano. In società c’è voglia di costruire una squadra ancora più forte rispetto a quella attuale, potenziando praticamente ogni reparto della rosa a disposizione di Stefano Pioli. Per questo Maldini si sta muovendo su più tavoli e su più obiettivi di calciomercato contemporaneamente. Ma per uno di questi, stando agli ultimi rumors, sarebbe addirittura già riuscito ad arrivare a dama.

Milan, ecco il primo colpo di mercato

Stando infatti a quanto riferito da Todofichajes, noto portale specializzato in calciomercato, il Milan avrebbe praticamente chiuso per Otavio, che a giugno si svincolerà a parametro zero dal Porto. Il giocatore brasiliano infatti avrebbe scelto i rossoneri accantonando ogni altra ipotesi e offerta, come quella del Siviglia. Maldini avrebbe bruciato la concorrenza, raggiungendo l’accordo con Otavio e il suo entourage sulla base di un contratto di quattro anni a 3 milioni di euro a stagione. Si attendono ulteriori conferme nelle prossime ore di cui, ovviamente, noi vi terremo sempre al corrente. Ma Maldini non vuole fermarsi qui, anzi. Dopo Otavio, il dt rossonero sarebbe pronto a mettere a segno altri colpi grossi: ecco tutti i nomi sulla sua lista della spesa <<<