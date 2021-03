News Milan, mercato: addio Donnarumma? Grosse novità da Sky | VIDEO

Manuele Baiocchini a Sky Sport ha fatto il punto sulla questione Donnarumma e su quello che potrebbe accadere nel caso in cui il portiere non dovesse rinnovare con il Milan. Ecco le sue parole: “I rossoneri stanno tentando di trovare un accordo con Donnarumma, ma per non farsi trovare impreparati si stanno guardando intorno. Il profilo numero uno nel mirino è quello di Mike Maignan, che ha il contratto in scadenza nel 2022 con il Lille. Può essere un’opportunità di mercato. Occhio però anche ad Alphonse Areola di proprietà del PSG. La priorità comunque rimane il rinnovo di Gigio Donnarumma”. Ma non è ancora tutto. Maldini lavora ad un grandissimo colpo in attacco: ecco chi può arrivare! <<<