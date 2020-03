Calciomercato Roma, Friedkin alla cassa: arrivano almeno 20 milioni!

AS ROMA – Il passaggio di consegne della AS Roma dalla proprietà di Pallotta a quelle di Friedkin è ormai imminente, anche se l’emergenza Coronavirus ha rallentato le operazioni. Con l’avvento del nuovo presidente ci saranno tanti cambiamenti in casa Roma, ma nel frattempo la dirigenza può gioire per le tante operazioni in uscita, in parte già concluse, che rimpingueranno le casse giallorosse. La Roma ha una serie di calciatori in prestito, che potrebbero essere riscattati durante la prossima estate. Ovviamente il giocatore di maggior valore è Patrick Schick, che in caso di riscatto da parte del Lipsia potrebbe regalare più di 30 milioni di euro alla Roma. Ma sono molteplici le piccole operazioni che potrebbero dare una grossa mano al bilancio giallorosso nei prossimi mesi. Tra queste c’è la cessione di Rick Karsdorp, che è stato convincente durante la sua esperienza in prestito al Feyenoord, che potrebbe essere riscattato per 9 milioni di euro. Stessa cifra che potrebbe arrivare grazie all’addio definitivo di Gregoire Defrel qualora lo riscattasse il Sassuolo. Oltre a queste vanno monitorate anche le situazioni di Nzonzi, Coric e Gonalons, per un incasso totale di altri 20 milioni di euro circa. Ma Friedkin dice la sua anche sul mercato in uscita: il nuovo presidente ha fatto saltare il primo colpo di Petrachi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA