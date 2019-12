Calciomercato Roma, che regalo di Petrachi: firma e annuncio nelle prossime ore

MERCATO ROMA – Non è svanita l’aria natalizia in casa giallorossa e Petrachi è pronto a fare un regalo a tutto l’ambiente romanista. In attesa di sfoltire la rosa nel mercato invernale, sta per arrivare un accordo fondamentale per il futuro giallorosso. Sul fronte cessioni probabile l’addio di Javier Pastore, protagonista di una buona stagione ma chiuso da diversi giocatori. Il Flaco guadagna oltre 4 milioni a stagione e la Roma vorrebbe alleggerire il monte ingaggi. Oltre a Pastore, potrebbe partire anche Kalinic, forse la più grande delusione del mercato estivo firmato Petrachi. La vera notizia però riguarda Lorenzo Pellegrini, autore di un 2019 da favola nonostante l’infortunio al piede che lo ha tenuto ai box per due mesi. Il trequartista giallorosso all’inizio del 2020 firmerà il rinnovo contrattuale che cancellerà l’incubo clausola rescissoria. Attualmente l’accordo che lo lega ai giallorossi fino al 2022 include la famosa clausola da trenta milioni pagabili in due tranche, un vero e proprio affare per chiunque volesse Pellegrini. Il numero 7 arriverà a guadagnare circa tre milioni a stagione, e come detto da Totti diventerà una delle bandiere giallorosse per i prossimi anni. Nel frattempo Fonseca ha dato la sua approvazione alla prossima operazione in uscita: ecco la prima cessione di gennaio! >>>VAI ALLA NOTIZIA