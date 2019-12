Calciomercato Milan, tutto vero: confermata la bomba di Di Marzio!

MERCATO MILAN – In questo momento nero, la sosta natalizia arriva come una benedizione per il Milan, con la dirigenza rossonera che ora dovrà concentrarsi sul calciomercato. La sessione di gennaio è ormai alle porte, ora è arrivato il momento di accelerare i tempi e chiudere qualche operazione. E di movimenti ce ne saranno eccome, sia in uscita che in entrata. Parlando ad esempio di possibili cessioni in arrivo, occhio alla bomba lanciata nelle scorse ore da Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato di Sky. Dopo la pesantissima sconfitta contro l’Atalanta, il giornalista ha parlato infatti del possibile addio a gennaio di Paqueta: contatti in corso con il PSG, con Leonardo che vorrebbe riabbracciare il suo vecchio pupillo. Qualcosa in più di una semplice indiscrezione, anzi la trattativa sarebbe già ben avviata. A confermare il tutto ci ha pensato anche Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport che si occupa sempre di calciomercato, che sul proprio profilo Twitter ha ribadito: “Lucas Paqueta non è contento al Milan dal momento che non è più un titolare con i rossoneri. Il suo agente Eduardo Uram sta lavorando per trasferirlo a gennaio: pochi giorni fa un summit con Leonardo che lo vuole al PSG. Anche il Valencia è interessato. Il Milan chiede almeno 30-35 milioni di euro.” Tutto abbastanza chiaro dunque: il brasiliano vorrebbe partire, il club rossonero non chiude alla cessione e di squadre interessate ce ne sono eccome. La strada verso l’addio immediato di Paqueta al Milan, al momento, sembra essere tutta in discesa. Ma la rivoluzione che la dirigenza avrebbe in mente di attuare a gennaio comprenderebbe anche molti altri giocatori e infatti Pioli, in accordo con la società, starebbe pensando di far fuori addirittura altri 7 calciatori, eccoli >>> VAI ALLA LISTA DELLE CESSIONI