Calciomercato Milan – SportMediaset conferma: doppio colpo in chiusura!

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riportato da SportMediaset sono ore caldissime per il mercato del Milan. Gazidis sta lavorando con forza per portare a Milanello due nomi che saranno il fulcro del mercato milanista. Il primo è Luka Jovic, obiettivo numero uno per l'attacco dei rossoneri in uscita dal Real Madrid. La proposta di Gazidis sarebbe di un prestito biennale da circa 7 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 35 milioni. Una cifra che andrebbe bene ai Blancos, che hanno già messo in preventivo la cessione dell'ex Eintracht. L'altro nome caldo è quello di Tiemoue Bakayoko, che avrebbe già dato l'ok al ritorno in rossonero. Il Chelsea, che riavrà Bakayoko dopo il prestito al Monaco, ha aperto alla cessione del francese in prestito con obbligo di riscatto. Il problema per il Milan è l'ingaggio di Bakayoko, che attualmente percepisce circa 7 milioni di euro dai londinesi.