Calciomercato Milan – Scontro terribile: Gazidis fa saltare tutto?

CALCIOMERCATO MILAN – Il caso più spinoso del mercato estivo in casa Milan riguarda certamente quello relativo al rinnovo di Gianluigi Donnarumma, il quale ha il contratto in scadenza a giugno 2021; Maldini e Boban, prima del caos societario, spingevano per l’accordo urgente con Raiola, ma la situazione, come sappiamo, è degenerata. A questo punto, secondo quanto riportato dalla Rosea, bisognerà capire cosa vorrà fare l’ad Ivan Gazidis; l’ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione di Donnarumma rende tutto più complicato e quindi la sua cessione in estate, per evitare di perderlo un anno dopo a zero, è uno scenario possibile, così come lo è anche il rinnovo. E intanto Gazidis è pronto a regalare quattro gioielli al Milan. Il piano è fatto, affari da record per i rossoneri! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA