Calciomercato Milan – Rangnick sfida il Barça: sogno da 40 milioni per l’estate!

CALCIOMERCATO MILAN – La fila per Dayot Upamecano si arricchisce di una nuova pretendente. Come riporta il portale francese Le10Sport, il Barcellona sembra aver messo gli occhi sul difensore dell’ R.B. Lipsia, i blaugrana avrebbero apprezzato le prove, fornite dal giocatore, in Champions League. Non è un mistero che anche il Milan guardi con attenzione al centrale, già la scorsa estate aveva provato a portarlo a Milanello, senza riuscire nel suo intento a causa dell’altissime richieste del club tedesco. Adesso per i rossoneri riuscire a centrare quest’obiettivo è davvero proibitivo, i top club europei sono tutti in fila, in vista della prossima sessione di mercato estiva e questo ha portato il costo del cartellino ad essere rivisto verso l’alto. E Gazidis si prepara ad aggiungere altri grandi nomi. Il piano è fatto, affari da record per i rossoneri! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA