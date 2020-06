Calciomercato Milan – Rangnick ha deciso: firma nelle prossime ore!

CALCIOMERCATO MILAN – Gazidis e Rangnick sono già al lavoro per il nuovo progetto milanista. La presenza dell’AD rossonero ieri a Lecce dimostra quanto la società tenga alla qualificazione alla prossima Europa League. Non solo il campo però, c’è da pianificare anche il nuovo progetto e in queste ore è arrivata una decisione importante. I rossoneri infatti hanno deciso di puntare con forza su Hakan Calhanoglu. Il turco è stato uno dei migliori a Lecce ed è considerato fondamentale da Rangnick nel suo nuovo progetto. Per questo nelle prossime ore la società farà la sua proposta di rinnovo all’ex Bayer Leverkusen. Da quando è arrivato Calhanoglu è sempre stato tra i titolari del Milan e ha il contratto in scadenza nel 2021. Un rinnovo che sembra imminente, con Calha che vuole rimanere in rossonero e conquistare definitivamente i tifosi. E dopo la vittoria di Lecce arriva la conferma direttamente dal Via del Mare: Gazidis vuole chiudere subito tre colpi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA.