Calciomercato Milan, Raiola infuriato: Gazidis perde Donnarumma?

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan prepara i prossimi impegni nonostante il caos che ha avvolto gli uffici di via Aldo Rossi. L’addio di Boban e i tanti dubbi sulle posizioni di Maldini e Pioli non fanno bene all’ambiente, che sta attraversando l’ennesima rivoluzione. Ivan Gazidis sta stravolgendo totalmente il Milan, seguendo precisamente i dettami della proprietà. Il piano di Singer, rappresentante di Elliott, prevede un Milan fondato sui giovani, con un monte ingaggi limitato e nessun contratto superiore ai tre milioni di euro all’anno. Una nuova linea, che sicuramente non piacerà né a Gigio Donnarumma né a Mino Raiola. Il portiere attualmente guadagna 6 milioni di euro a stagione, e il super procuratore conta di ritoccare ancora l’ingaggio di Gigio in sede di rinnovo. Rinnovo che sarebbe dovuto arrivare nei prossimi mesi, e che vista la situazione attuale potrebbe anche saltare. Se Gazidis non dovesse concedersi eccezioni, Donnarumma potrebbe anche lasciare il Milan in estate per approdare in un club disposto a riconoscergli tutto il suo valore anche dal punto di vista economico. E intanto Gazidis continua la sua rivoluzione. Da Donnarumma passando per Ibrahimovic, l’amministratore delegato fa fuori 5 big! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA