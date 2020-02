Calciomercato Milan – Raiola fa tremare i tifosi: la bomba è esplosa ieri sera!

CALCIOMERCATO MILAN – Come sempre, l’intervento di Mino Raiola ha scatenato i tifosi rossoneri. Ovviamente a gennaio l’arrivo di Ibra ha visto il procuratore di origini italiane come protagonista del mercato rossonero. E sarà così anche a giugno. Già, perché se è già deciso il futuro di Bonaventura, bisognerà capire quello che sarà il destino di Donnarumma. Il portiere rossonero ha il contratto in scadenza tra due anni, e la società dovrà vedere se rinnovare il contratto o cedere il portiere a giugno. Proprio di questo ha parlato di Raiola, lasciando la porta aperta a qualsiasi evenienza. “Rinnovo? Niente è impossibile. Non ne abbiamo mai parlato, ma io sto ancora aspettando le scuse dei tifosi del Milan. Di quelli che durante l’ultima trattativa per il rinnovo mi volevano uccidere, dicevano che io ero una m…Rinnovare nel 2017 non fu la scelta giusta, ma fu la scelta del cuore. E se fai scegliere il cuore, in quel senso, la scelta può anche essere giusta. Lui è felice, ha deciso di fare quello che ha fatto, quel che è stato è stato”. E intanto la società ha già fatto fuori Pioli. Elliott ha deciso il sostituto che è pronto a presentarsi con quattro gioielli a giugno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA