Calciomercato Milan – Pellegatti è sicuro: “Gazidis lo ha in pugno, è perfetto per il Milan!”

CALCIOMERCATO MILAN – Tramite il proprio canale Youtube il noto giornalista rossonero Carlo Pellegatti ha presentato quello che sembra essere il nuovo obiettivo di Gazidis: "C'è un ragazzo classe 2002 che può essere il giocatore ideale per la filosofia del Milan, sia che rimanga Pioli e sia che arrivi Rangnick. Aster Vranckx, centrocampista belga, che gioca titolare da dicembre nel Machelen. È ambidestro e ideale nel 4-3-3 come mezzala. Ha gambe lunghe ma anche velocità, un giocatore completo, una perfetta mezzala dalla ampia visione di gioco. Il costo non è eccessivo, dai 5 ai 7,5 milioni di euro: rientra perfettamente nei canoni del giocatore giovane di prospettiva. Ha facilità di inserimento ma il gol in questo momento non è tra le sue priorità durante le partite: solo 1 in 9 match. Interessa al Brugge e al Feyenoord, ma il Milan è forte sul mercato belga. Vranckx potrebbe essere una figura ideale per il Milan giovane della prossima stagione".