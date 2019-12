Calciomercato Milan – Pellegatti a sorpresa: “È arrivata un’offerta enorme a Milanello!” – News Milan

CALCIOMERCATO MILAN – Come ben sappiamo, uno dei principali punti di riferimento per il mercato rossonero è Carlo Pellegatti. Il noto giornalista milanista ha parlato di un’offerta a sorpresa già a gennaio. Stiamo parlando del futuro di Gigio Donnarumma. Il portiere rossonero, al centro di mille voci di mercato, potrebbe partire. Il numero 99 è il nome giusto per fare cassa e ottenere una maxi-plusvalenza. Ma, a quanto pare, il Milan ha idee diverse: “Mi è arrivata una voce sul futuro di Donnarumma: questa voce parla di un’offerta molto importante da parte del Real Madrid, ma pare che questa proposta venga rifiutata soprattutto dall’entourage di Gigio che vuole restare al Milan. E quindi, nonostante un’offerta alta, il Milan sembra disposto ad aprire un dialogo propositivo per il rinnovo del portiere milanista che è uno dei pochi fuoriclasse presenti nella rosa del Diavolo”. E attenzione perché Maldini ha già pronte le alternative: Elliott dà l’ok, arriveranno altri colpi top a gennaio! >>>VAI ALLA NOTIZIA<<<