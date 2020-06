Calciomercato Milan – Out Calabria e Conti: blitz Gazidis, colpo da 20 milioni!

CALCIOMERCATO MILAN – Ci sarà un bel viavai a settembre, durante il mercato, tra le corsie laterali del Milan. Andrea Conti e Davide Calabria sono entrambi a rischio cessione e, nelle ultime ore, il club rossonero ha trovato l’accordo con Pierre Kalulu, terzino destro francese svincolatosi dal Lione e in grado di giocare anche al centro della difesa. Tuttavia, Ivan Gazidis ha intenzione di ingaggiare un altro laterale difensivo e il nome in cima alla lista è quello di Denzel Dumfries, olandese in forza al Psv Eindhoven. Stando a ciò che riferisce Tuttosport, l’affare è complicato ma non impossibile: un accordo col Psv potrebbe essere trovato sulla base di 17 milioni di euro più bonus, arrivando ad una cifra complessiva intorno ai 20 milioni. E in queste ore c’è un ribaltone direttamente in casa rossonera: cinque big sono pronti a lasciare subito Milanello! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA.