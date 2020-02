Calciomercato Milan, notizia terribile: adesso salta tutto?

MERCATO MILAN – Come se la beffa nel derby non bastasse, in casa Milan arriva un’altra bruttissima notizia. I rossoneri rischiano di perdere uno dei principali obiettivi di calciomercato, un giocatore che era stato vicinissimo già durante la sessione di gennaio. Si tratta ovviamente di Antonee Robinson, terzino del Wigan che gode di un altissimo gradimento da parte di Maldini e soci. Il laterale statunitense, considerato come uno dei migliori prospetti del calcio inglese, aveva praticamente firmato con il Milan, ma l’affare è saltato, come noto, durante l’ultima giornata di calciomercato. Adesso le brutte notizie arrivano dall’Inghilterra, dove il ‘Mirror’ ha accostato Robinson al Chelsea. I ‘Blues’ potrebbero bruciare il Milan nella corsa al giocatore, accordandosi con il Wigan nel corso dei prossimi mesi. Il colpo Robinson sembrava importante per la dirigenza rossonera, ma è improbabile che Maldini e Boban abbiano intenzione di partecipare ad un’asta. Dunque, se il Chelsea dovesse alzare troppo l’offerta rispetto ai 15 milioni di euro pattuiti tra le scrivanie del Milan e del Wigan, i rossoneri potrebbero anche tirarsi indietro. E intanto la società ha già fatto fuori Pioli. Elliott ha deciso il sostituto che è pronto a presentarsi con quattro gioielli a giugno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA