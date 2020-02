Calciomercato Milan, non finisce qui: ancora un’altra cessione!

MERCATO MILAN – È stata un’ultima giornata di calciomercato davvero movimentata per il Milan, vissuta tra affari concretizzati e sfumati, oltre ai ripieghi dell’ultimo minuto. Non è andata però come ci si aspettava dal punto di vista delle uscite. In molti infatti si aspettavano l’addio, almeno in prestito, di Lucas Paquetá. Il brasiliano è finito in fondo alle gerarchie di Pioli, e avrebbe bisogno di giocare per rilanciarsi. Il Milan non vorrebbe perdere totalmente il controllo sul giocatore, che resta tra i prospetti più promettenti del panorama internazionale. Per questo, Paquetá potrebbe ancora lasciare i rossoneri per andare a fare un’esperienza semestrale in qualche club minore. Magari in Brasile, magari nello stesso Flamengo che lo ha lanciato nel grande calcio. Attenzione però anche alle ipotesi russe. Il calciomercato infatti chiuderà il 2 aprile in Brasile e il 21 febbraio in Russia. E intanto si chiude il mercato e i tifosi sono senza parole. Arriva la rivelazione: “Maldini aveva quasi chiuso quattro colpi pazzeschi”! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA