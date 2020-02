Calciomercato Milan – Maldini spara il colpo alla Marotta: che affare per giugno!

CALCIOMERCATO MILAN – Maldini è già al lavoro per quello che sarà un mercato estivo veramente scoppiettante. I rossoneri devono rinforzare pesantemente la rosa, in ogni reparto. A cominciare dall’attacco, dove in realtà bisognerà capire se Ibra rimarrà a meno al termine della stagione. Zlatan sta bene e ha dimostrato di poter dare una grande mano ai rossoneri. La società vuole però allungare il reparto offensivo e punta a un grande talento. Un’operazione simile a quella fatta un anno e mezzo fa dai cugini nerazzurri. Il Milan infatti continua a lavorare su Matias Zaracho, trequartista o all’occorrenza seconda punta del Racing Club de Avellaneda. Secondo quanto riportato questa mattina Tuttosport che spiega che il club rossonero ha già messo sul piatto 15 milioni di euro. Gli argentini ne chiedono almeno 20 per lasciar partire l’ex compagno di Lautaro Martinez: il Milan però, non molla la presa. E intanto la società ha già fatto fuori Pioli. Elliott ha deciso il sostituto che è pronto a presentarsi con quattro gioielli a giugno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA