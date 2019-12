Calciomercato Milan – Maldini dice basta: salta la grande operazione per gennaio – News Milan

CALCIOMERCATO MILAN – Maldini deve fare i conti con le necessità di bilancio e cambia i suoi piani per gennaio. L’obiettivo in casa rossonera è quello di rinforzare la rosa con almeno due colpi, uno in difesa e uno in attacco. Se sul fronte offensivo si attende la decisione di Ibra, in difesa Maldini si sta già muovendo. Serve un difensore di prospettiva, che possa però già essere utile alla causa rossonera. L’esperimento Duarte non ha convinto, con il brasiliano che si è anche infortunato e rimarrà fuori a lungo. Per questo Maldini si sta muovendo e come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, ha cambiato i piani in difesa. In questo momento, l’obiettivo primario è Jean-Clair Todibo, difensore del Barcellona, e non più Merih Demiral, grande obiettivo di Maldini in estate. Le richieste per il centrale turco, infatti, sono troppo elevate ed il Milan non ha possibilità di spendere cifre elevate sul mercato. E intanto Pellegatti sgancia la bomba di mercato: “È arrivata un’offerta monstre a Milanello”! >>>VAI ALLA NOTIZIA<<<