Calciomercato Milan, Maldini contro Marotta: il derby si infiamma!

MERCATO MILAN – Domenica sera andrà in scena il derby di Milano, con le due milanesi pronte a sfidarsi anche in altre sedi. Il derby infatti potrebbe presto allargarsi anche al calciomercato. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe pronto all'assalto di Matteo Pessina, esterno classe 1997 dell'Atalanta in prestito al Verona. Il talento della Dea si è messo in luce con ottime prestazioni, mostrate anche contro i rossoneri, e sta attirando l'attenzione dei top club italiani. Anche quelle dei cugini nerazzurri, con Marotta e Maldini pronti a sfidarsi per aggiudicarselo. Il vantaggio di Maldini potrebbe risiedere nella politica societaria, più incentrata sullo sviluppo dei giovani talenti. Inoltre, nella rosa dei rivali nerazzurri sono presenti più giocatori affermati e gerarchie più definite, che renderebbero più complesso l'inserimento del giovane Pessina. E Maldini però non vuole fermarsi. Il direttore tecnico sta preparando un poker di stelle da portare a Milanello, pronta la rivoluzione totale!