Calciomercato Milan – Kessié out: Maldini chiude per il sostituto da 20 milioni!

CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro di Franck Kessié potrebbe essere lontano da Milanello. Non lontanissimo, a dir la verità, visto che c’è un’idea di scambio con i nerazzurri per Matteo Politano. Un’operazione che accontenterebbe sia Marotta che Maldini, con quest’ultimo che però dovrà sostituire l’ivoriano. In realtà, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan potrebbe cercare un rinforzo di interdizione a centrocampo nel mercato di gennaio. L’acquisto in mediana arriverebbe a prescindere dalla cessione eventuale di Kessie. Il profilo individuato sarebbe Alfred Duncan, valutato dal Sassuolo circa 20 milioni di euro, cifra che probabilmente viene considerata eccessiva dal club rossonero. Se ne parlerà nei prossimi giorni, con il giocatore che ha già aperto al trasferimento al Milan. E Maldini non si fermerà qui, perché l’addio ormai imminente di Piatek può regalare 35 milioni e altri tre colpi al Milan! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA