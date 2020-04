Calciomercato Milan – Il gioiello rompe col club: pronto a tutto per i rossoneri!

CALCIOMERCATO MILAN – L’Amministratore Delegato rossonero Ivan Gazidis è già al lavoro per programmare quella che sarà la rinascita del Milan. Il progetto che sarà seguito direttamente dall’ex dirigente dell’Arsenal prevede un rilancio che si basi sui giovani. Uno di questi, sicuramente, è Florentino Luis. Il centrocampista portoghese del Benfica era stato già accostato ai rossoneri nel mercato di gennaio. Il talento classe ’99 aveva già chiesto la cessione, ma il club lusitano si è opposto. La rottura col club ha portato Florentino Luis ad uscire dalle rotazioni del tecnico Bruno Lage. A fine stagione il portoghese lascerà il Benfica e il Milan crede di poterlo affiancare a Bennacer sulla linea mediana. La sua valutazione fino alla scorsa estate era superiore ai 40 milioni, con questa rottura si parla di una richiesta del Benfica di 25 milioni. E in queste ore vengono svelati i grandi obiettivi di Gazidis: sono quattro i nomi in cima alla lista dell’AD rossonero! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA