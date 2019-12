Calciomercato Milan, Ibra porta un altro gigante: colpaccio a costo zero!

MERCATO MILAN – Ormai è ufficiale, Zlatan Ibrahimovic sarà di nuovo un giocatore del Milan. L’età avanzata non gli impedirà di riaccendere l’entusiasmo intorno alla squadra, né di poter dare il suo contributo in campo. Ma gli effetti dell’operazione Ibra si vedranno anche nel prossimo calciomercato, che aprirà ufficialmente tra pochissimo. L’arrivo dello svedese ha riacceso la luce su Piatek e su un suo possibile addio. Il polacco è tornato al centro di numerosissimi rumors di mercato, così come altri suoi colleghi del reparto avanzato. Oltre a farsi spazio, Ibra può però tornare utile anche sul mercato in entrata. La sua presenza in squadra può aiutare Maldini e Boban a convincere qualche nuovo gioiello a sposare la causa rossonera. È questo il caso di Nemanja Matic, che con Zlatan ha già giocato e che ha il contratto in scadenza a giugno. Il serbo è stato impiegato pochissimo da Solskjaer, che non si opporrebbe a una sua partenza. Il trasferimento del gigante ex Chelsea e Benfica potrebbe concretizzarsi ad un prezzo davvero vantaggioso, con il Manchester United non intenzionato a rinnovargli il contratto e dunque con poche possibilità di monetizzare una sua cessione. Con pochi milioni di euro tra cartellino e ingaggio, il Milan può regalare a Pioli un centrocampista di grande esperienza, dotato di una fisicità dominante. Il gigante serbo potrebbe davvero dare una grossa mano a questo Milan, fungendo da perno davanti alla linea difensiva. Ma nel corso delle prossime settimane la rosa del Milan potrebbe cambiare in maniera radicale: Maldini ha intenzione di smontarla e di regalare ai tifosi altri 4 colpi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA