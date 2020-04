Calciomercato Milan – Gazidis perde 30 milioni: tegola tremenda per il futuro!

CALCIOMERCATO MILAN – IL futuro di Jesus Suso sembrava essere il Siviglia, ma non è così. Il club iberico infatti, a causa dell’emergenza Coronavirus, è nel bel mezzo di una crisi economica, che ha portato alla drastica decisione di tagliare del 70% gli stipendi dello staff, i collaboratori, i calciatori, le calciatrici, i dirigenti e, addirittura, i membri del Consiglio di amministrazione. Una manovra denominata ERTE, molto simile alla cassa integrazione. In queste condizioni, quindi, il riscatto dell’ex esterno rossonero in prestito agli andalusi, non è più così certo. Si tratta di un vero e proprio fulmine a ciel sereno, anche per il calciatore che più volte aveva espresso l’intenzione di voler restare in Spagna. E in queste ore vengono svelati i grandi obiettivi di Gazidis: sono quattro i nomi in cima alla lista dell’AD rossonero! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA