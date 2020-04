Calciomercato Milan – Gazidis ora trema: un gioiello può partire, offerta pazzesca!

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riportato da Le10Sport, il Paris Saint Germain avrebbe messo nel mirino un altro calciatore del Milan. Si tratta di Theo Hernandez, autore di un ottima stagione, finora, in rossonero. Il giocatore è arrivato in rossonero soltanto l’estate scorsa, dal Real Madrid, affermandosi come uno dei migliori talenti della Serie A. Il club parigino sembra seguire da vicino le vicende del diavolo, dato che nell’ultime finestra invernale di mercato aveva provato a prendere, senza successo, Paquetà. Nei giorni scorsi invece erano arrivate delle indiscrezioni riguardo ad un interessamento per Bennacer, alto pilastro del Milan attuale. Adesso le voci su Theo Hernandez. In ogni caso per convincere il club rossonero servirà un’offerta davvero importante, superiore ai 50 milioni di euro. E in queste ore vengono svelati i grandi obiettivi di Gazidis: sono quattro i nomi in cima alla lista dell’AD rossonero! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA