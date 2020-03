Calciomercato Milan – Ecco chi sarà la nuova stella rossonera: a Milanello per 30 milioni

CALCIOMERCATO MILAN – La parola d’ordine per il mercato estivo rossonero sarà qualità. La stagione negativa ha rivelato come questo Milan abbia bisogno di maggior talento in fase offensiva. Con i dubbi sul futuro di Ibra e le possibili cessioni estive, ci sarà un ribaltone totale da centrocampo in avanti. L’obiettivo di Gazidis è quello di prendere giocatori abbastanza giovani, investendo anche per i cartellini ma che soprattutto non abbiano uno stipendio troppo alto. Bisogna far quadrare i conti, per questo si sta puntando a un gioiello proveniente dalla Serie A. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, gli uomini di mercato rossoneri mantengono i contatti con i friulani per il trequartista argentino Rodrigo De Paul, da tempo obiettivo del Diavolo. A giugno potrebbe esserci l’assalto decisivo e a pesare potrebbe essere la volontà del giocatore, volenteroso di fare un salto di qualità nella sua carriera. La valutazione fatta dall’Udinese è di circa 30 milioni di euro. E in queste ore vengono svelati quelli che saranno i grandi protagonisti dell’estate rossonera. Ecco la lista di Gazidis per la prossima stagione! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA