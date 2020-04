Calciomercato Milan – Donnarumma pronto a partire, ecco chi sarà il sostituto!

CALCIOMERCATO MILAN – La questione legata al rinnovo di Gigio Donnarumma è uno dei casi più spinosi in casa Milan. Il portiere ha il contratto in scadenza nel 2021 e una sua partenza, durante la prossima sessione di mercato, non è così remota. Per come stanno oggi le cose sembra davvero molto difficile che i rossoneri riescano a trovare un nuovo accordo con l’entourage dell’estremo difensore. Proprio per questo motivo il Diavolo ha iniziato a guardarsi intorno, per non farsi trovare impreparato nell’eventualità che il divorzio si concretizzi. Secondo quanto riporta Tuttosport, tra i tanti nomi che circolano tra la varie indiscrezioni di mercato i più accreditati, per raccogliere il testimone di Donnarumma sono: Sirigu, Meret, Musso, Maximiano. Il preferito della dirigenza del Milan è sicuramente il portiere dei Granata, nonostante la sua età, è un classe ‘89, non rientri nei parametri di Elliott per la prossima sessione di acquisti. E in queste ore vengono svelati i grandi obiettivi di Gazidis: sono quattro i nomi in cima alla lista dell’AD rossonero! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA