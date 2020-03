Calciomercato Milan – Dalla Germania sicuri: vuole i rossoneri, ma…

CALCIOMERCATO MILAN – Uno dei nomi accostati in queste ore al Milan è Mario Gotze, talentuoso trequartista del Borussia col contratto in scadenza a fine stagione. Dell’ipotesi rossonera ne ha parlato Christian Falk, giornalista del quotidiano tedesco ‘Bild’: “Prima dell’arrivo del Coronavirus, l’Italia era sicuramente una meta apprezzata e tenuta in grande considerazione da Gotze. Sua moglie ha una grande influenza sulle loro decisioni: lei è una modella che spesso lavora a Milano, quindi ci sono già stati discorsi sulla città che piace ad entrambi. Tuttavia, per la situazione attuale in Italia, è impossibile fare previsioni; bisogna vedere – ha detto il giornalista tedesco ai microfoni di MilanNews – quali saranno le conseguenze dell’emergenza”. E Gazidis si prepara ad aggiungere altri grandi nomi. Il piano è fatto, affari da record per i rossoneri! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA