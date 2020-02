Calciomercato Milan – Conferme tremende: terremoto in casa rossonera, salta un big!

CALCIOMERCATO MILAN – Un Derby come quello di domenica non può non lasciare l’amaro in bocca al popolo rossonero. Un dominio netto, evidente e incontrastato per i primi 45 minuti che non ha portato alla vittoria. Un ribaltone subito nella ripresa che mostra le fragilità di questo Milan. Problemi di personalità e di una fase difensiva non all’altezza. Entrambe le cose sono state rimproverate ad Alessio Romagnoli nel postpartita. Il capitano rossonero è stato forse il peggiore nel Derby di domenica. Era lui a marcare de Vrij in occasione del 3-2 nerazzurro. È lui, soprattutto, a dover dimostrare di più dopo la tanta fiducia dimostrata dalla società nei suoi confronti. Invece Romagnoli sembra sempre lo stesso giocatore da tre anni. Manca ancora il salto di qualità, sia dal punto di vista tecnico che di personalità. L’idea della società è quella di prendere a giugno un centrale esperto, ma la posizione del capitano rossonero è tutt’altro che stabile. Servirà una cessione importante in estate e oggi Romagnoli sembra il candidato principale a lasciare Milanello. La richiesta della società è di 50 milioni e Maldini è convinto che questo Milan ora possa fare a meno del proprio capitano. E intanto la società ha già fatto fuori Pioli. Elliott ha deciso il sostituto che è pronto a presentarsi con quattro gioielli a giugno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA