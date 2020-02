Calciomercato Milan, bomba dopo la partita: super affare a costo zero!

MERCATO MILAN – La sessione di calciomercato invernale si è appena conclusa, ma il lavoro della dirigenza rossonera non è ancora finito. Maldini e Boban infatti sono ancora alla ricerca di rinforzi per questo Milan, che in estate dovrà fare i conti con una situazione finanziaria ancora complessa. Per questo, in questi mesi bisognerà cogliere al volo le opportunità che si creeranno. Tra queste potrebbe esserci la possibilità di acquistare qualche ottimo giocatore a parametro zero. Secondo quanto riferito dal quotidiano inglese ‘Times’, il Milan avrebbe posato gli occhi su Matthew Longstaff, gioiello del Newcastle in scadenza di contratto. Centrocampista di grande qualità classe 2000, Longstaff non ha ancora rinnovato il suo contratto con il ‘Toon’, e potrebbe lasciare il club inglese a parametro zero. Si tratterebbe di un ottimo colpo per il Milan, sempre orientato a puntare sui giovani talenti da valorizzare nel corso degli anni. Quello di Longstaff è senz’altro un talento eccezionale, che infatti ha attirato anche l’attenzione dei cugini nerazzurri. Infatti, non è da escludere il derby di calciomercato per assicurarsi questo ‘wonderkid’ della Premier League. E intanto si chiude il mercato e i tifosi sono senza parole. Arriva la rivelazione: “Maldini aveva quasi chiuso quattro colpi pazzeschi”! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA