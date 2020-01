Calciomercato Milan, bomba dall’Inghilterra: un altro colpo alla Ibra!

MERCATO MILAN – Il club di via Aldo Rossi sta vivendo un gennaio davvero movimentato. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi, ancor di più dopo che lo svedese ha regalato una vittoria al Milan alla prima presenza da titolare. Dopo Ibra è arrivato anche Simon Kjaer, che prenderà il posto del sempre infortunato Caldara. Ma ai rossoneri serve ancora un difensore, possibilmente un giocatore pronto e degno di affiancare Romagnoli. Voci rimbalzate da Sky Sport Germania e riportate dagli inglesi del Daily Mirror danno il Milan vicinissimo a Jerome Boateng. Il centrale è in uscita dal Bayern Monaco e Maldini sarebbe pronto a cogliere questa occasione. Campione del mondo con la nazionale e per anni colonna del club bavarese, il fratello di Kevin Prince potrebbe portare tutta la sua esperienza a San Siro. Sarebbe un colpo perfetto per il Milan di questo momento, un altro affare alla Ibrahimovic che rinforzerebbe la difesa. Il Bayern chiede circa 15 milioni di euro, cifra non irrisoria ma assolutamente alla portata delle casse rossonere. E attenzione alla bomba lanciata da SportMediaset in queste ore: al Milan torna Allegri con tre mosse da urlo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA