Calciomercato Milan – Bomba dall’Inghilterra: blitz e trattativa caldissima!

CALCIOMERCATO MILAN – Sembra essersi scaldata una pista che porterebbe un rossonero direttamente in Premier League. In queste ore infatti l’Arsenal guarda in casa Milan. L’obiettivo è Franck Kessie, il centrocampista resta in uscita dal club meneghino. I Gunners, però, al momento non vogliono accontentare le richieste del Diavolo, che valuta l’ivoriano intorno ai 25 milioni di euro. A riportare l’indiscrezione è stata Sky Sport, che ha lanciato questa nuova indiscrezione di mercato. Al momento, però, la partenza dell’ex Atalanta è legata soprattutto all’arrivo di offerte importanti. Il Milan non ha chiuso alla possibilità di cederlo addirittura in prestito, la condizione però è che venga inserito un obbligo di riscatto. L’idea di Maldini e Boban è quella di incassare grazie almeno ad una grande cessione, con anche Suso tra i candidati a lasciare Milanello. Ed attenzione proprio a quello che succederà a gennaio. Maldini infatti è pronto a far fuori un big: ecco i tre nomi a sorpresa per sostituirlo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA