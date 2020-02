Calciomercato Milan, bomba dalla Francia: ecco un altro colpo alla Leao!

MERCATO MILAN – Indipendentemente dal raggiungimento dell’Europa e dalle questioni legate a Ibra, la politica del Milan sul calciomercato è chiara. A parte le dovute eccezioni per i top player, la linea di Gazidis è basata sullo sviluppo dei giovani talenti. Secondo le ultime indiscrezioni in arrivo dalla Francia, riportate dal portale specializzato calciomercato.com, il Milan starebbe seguendo un altro baby fenomeno: un giocatore giovane da valorizzare in squadra o da rivendere per generare una plusvalenza. Il nome è quello di Imran Louza, centrocampista classe 1999 del Nantes. Il ventunenne francese è considerato un grandissimo prospetto in patria, e potrebbe essere pronto per il salto di qualità in vista della prossima stagione. Il Milan ci sta pensando e potrebbe decidere di mandare a segno un altro colpo alla Leao: un acquisto di un giovane campione prima che il suo valore di mercato schizzi alle stelle. E il ciclone Gazidis non si ferma: l’AD rossonero prepara tre mosse assurde! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA