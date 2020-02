Calciomercato Milan – Bomba a sorpresa: “A giugno può lasciare Milano!”

CALCIOMERCATO MILAN – Uno dei nuovi titolari di Stefano Pioli potrebbe lasciare il Milan al termine della stagione. Nella rivoluzione della nuova gestione, uno dei ruoli maggiormente discussi è quello di terzino destro. Tra Calabria e Conti il Milan ha avuto grandi difficoltà a trovare continuità su quella corsia. A giugno potrebbe arrivare un rinforzo importante dal mercato e uno dei due terzini può lasciare Milanello. A confermarlo è stato l’agente di Andrea Conti, Mario Giuffredi, intervenuto in esclusiva ai microfoni de IlMilanista.it: “Il futuro di Andrea? E’ ancora presto per poterlo stabilire. Adesso ci sono altre priorità e il ragazzo è concentrato, pensa a fare bene con il Milan. A fine stagione, quando il campionato sarà finito, ci incontreremo con la società e faremo le giuste valutazioni. E’ normale che vorrebbe rimanere. Chi non vorrebbe giocare in un club così importante come il Milan? Ma è ancora presto per parlare di futuro”. E intanto Maldini sta per chiudere un colpo da urlo in pieno stile Marotta. Il dt rossonero porta a casa un gioiello per giugno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA