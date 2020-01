Calciomercato Milan, blitz improvviso: si chiude per 30 milioni!

MERCATO MILAN – Poco più di 48 ore alla chiusura della sessione di calciomercato, ma c’è ancora tempo per chiudere le ultime operazioni e sparare gli ultimi botti. Il Milan potrebbe essere uno dei club più attivi in questi ultimi due giorni, perché tra mercato in entrata e in uscita i movimenti sembrano davvero molti. L’ultimo, in ordine cronologico, è quello che potrebbe portare Piatek all’Hertha Berlino. Il club tedesco, riportano Gianluca Di Marzio e Sky Sport, si è fatto avanti con un’offerta da 27 milioni più bonus per l’acquisto a titolo definitivo del giocatore. L’offerta sembrerebbe convincente e vantaggiosa per la dirigenza rossonera, che avrebbe la garanzia di incassare circa 30 milioni di euro dall’operazione, riuscendo anche a non registrare nessuna plusvalenza. Sembrerebbe dunque mancare soltanto l’accordo con il giocatore, che in ogni caso potrebbe arrivare a breve. Ma come già detto, l’addio di Piatek non è l’unico fronte su cui si sta muovendo il Milan. La dirigenza rossonera sta per incassare fondi freschi anche dalla cessione di Suso. E proprio mentre va via Suso arriva la bomba lanciata da Di Marzio: Maldini negli ultimi giorni di mercato chiuderà addirittura cinque colpi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA