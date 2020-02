Calciomercato Milan, arriva una notizia fantastica: sarà rossonero!

CALCIOMERCATO MILAN – Negli ultimi anni il Milan è passato attraverso un’infinità di rivoluzioni e di cambi di proprietà. La rosa rossonera è stata più volte stravolta, con diversi calciatori arrivati per essere delle colonne portanti del club e poi scaricati malamente. Non sarà questo il caso di Theo Hernandez, su cui il Real Madrid non ha nessun diritto di riacquisto. Il gioiellino francese – riferisce il portale specializzato calciomercato.com – sembrerebbe voler restare al Milan ancora a lungo. La dirigenza del Real Madrid lo ha ceduto senza troppo clamore, e oggi il suo valore è molto più alto dei 20 milioni di euro spesi dal Milan per portarlo a San Siro. C’era più di un dubbio sul possibile apporto di Theo Hernandez alla causa rossonera, che lo stesso terzino francese ha spazzato via. Poi è stata la volta dei dubbi sulla sua permanenza, con il timore che il Real non si lasciasse scappare facilmente uno dei suoi talenti. A quanto pare anche queste incertezze sono da accantonare: la prossima rivoluzione del Milan non coinvolgerà Theo Hernandez. Ma il ribaltone estivo è già partito, ecco i tre grandi colpi per giugno che arriveranno a Milanello! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA