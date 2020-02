Calciomercato Milan, arriva la conferma: affare da 15 milioni!

MERCATO MILAN – L’ultima sessione di calciomercato si è conclusa da pochi giorni, ma la dirigenza rossonera è ancora al lavoro per rinforzare questa squadra. L’ultimo obiettivo, che diventa sempre più importante dopo la partenza di Piatek, è Matias Zaracho. Il fantasista argentino, capace di agire sia da trequartista che da attaccante, è uno dei migliori prospetti del calcio argentino. Il ragazzo, classe 1998, gioca nello stesso club da cui i nerazzurri avevano prelevato Lautaro Martinez, e ha anche qualche caratteristica in comune con il ‘Toro’. Secondo il portale argentino ‘Todo Fichaje’, il Milan sarebbe pronto a presentare un’offerta da 15 milioni di euro per arrivare a Zaracho. I rossoneri, dopo aver lasciato partire Piatek, hanno bisogno di nuovi giovani a cui affidare il proprio attacco per il futuro, e la coppia Zaracho-Leao potrebbe funzionare perfettamente in quest’ottica. Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic garantirà qualità nel breve periodo, ma il fenomeno svedese non ha un’età adatta a fare progetti a lungo termine. E Maldini però non vuole fermarsi. Il direttore tecnico sta preparando un poker di stelle da portare a Milanello, pronta la rivoluzione totale! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA