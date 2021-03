Calciomercato Milan: addio Mandzukic? Ecco chi può arrivare al suo posto

MILANO – Grandi manovre in arrivo nel prossimo calciomercato del Milan. In estate infatti la rosa a disposizione di mister Pioli verrà rinforzata in praticamente tutti i reparti e Maldini ha già messo nel mirino tantissimi obiettivi. Ma il reparto che forse più di tutti andrà incontro alle maggiori novità è quello dell’attacco. Un nuovo centravanti di livello che possa dare il cambio in maniera adeguata ad Ibrahimovic è infatti uno degli obiettivi principali del prossimo mercato rossonero. Ma i colpi per il reparto offensivo potrebbero essere anche più di uno, specialmente nel caso in cui Mario Mandzukic non dovesse essere riconfermato. In effetti al momento la sua permanenza a Milano pare seriamente in dubbio, o addirittura molto improbabile.

Milan, dal mercato il sostituto di Mandzukic

Super Mario non ha lasciato il segno, gli infortuni lo hanno frenato e l’età avanza. Per questo, sembra molto difficile che il Diavolo decida di prolungare il suo contratto di un altro anno. Insomma, già a fine stagione l’attaccante croato potrebbe concludere la sua avventura in rossonero. Maldini e Massara potrebbero dunque partire alla caccia di un profilo simile a quello di Mandzukic, ma più affidabile dal punto di vista fisico e soprattutto più giovane. In quest’ottica, attenzione al nome di Dusan Vlahovic, vecchio pallino del Milan e pupillo di Stefano Pioli. Forte fisicamente, con esperienza in Serie A e con margini di crescita impressionanti, il classe 2000 potrebbe rappresentare il colpo perfetto sia per l’immediato che in prospettiva futura. Come accennato in apertura però, sul taccuino di Maldini ci sarebbero anche moltissimi altri grossi obiettivi per il prossimo mercato e per tutti i reparti: ecco allora la lista della spesa completa del Milan per l’estate! <<<