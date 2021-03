Calciomercato Milan, clamoroso addio in estate: “Può essere sacrificato”

MILANO – Non solo acquisti in vista della sessione estiva di calciomercato del Milan. E’ ovvio, non si può solo comprare, soprattutto in un momento storico come questo. Il futuro di alcuni giocatori rossoneri è in bilico. Ma se parliamo dei veri e propri big della rosa di Pioli, allora il cerchio potrebbe restringersi parecchio. E se da un lato è vero che Tomori ha conquistato tutti e il Milan è intenzionato a riscattarlo, dall’altro allora è lecito pensare che il sacrificato eccellente nel prossimo mercato potrebbe essere il capitano Alessio Romagnoli. Il centrale italiano ha perso posizioni nelle gerarchie della difesa da quando è arrivato Tomori, il cui acquisto a titolo definitivo costerà tanto al Diavolo. Servirà quindi fare cassa con qualche nome grosso, come appunto quello di Romagnoli che ha ancora tanto mercato. “Se Tomori dunque è con un piede potenzialmente dentro, Romagnoli è con un piede potenzialmente fuori”, scrive la Gazzetta dello Sport, che sottolinea anche come il contratto in scadenza nel 2022 a 3,5 milioni a stagione del capitano rossonero sia un ulteriore indizio del suo possibile addio in estate. Passando invece al mercato in entrata, Maldini sta lavorando ad un grandissimo colpo in attacco: ecco chi può arrivare! <<<