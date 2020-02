Calciomercato Milan, addio Calhanoglu: al suo posto un top player!

MERCATO MILAN – Ibrahimovic non basta. Lo ha detto il derby e lo si vede spesso in campo. Il fenomeno svedese si farà carico dell’attacco del Milan da qui alla fine della prossima stagione, ma avrà bisogno di essere adeguatamente supportato. C’è più di qualche dubbio sulle possibilità di farlo di Hakan Calhanoglu, che – riferisce il portale specializzato calciomercato.com – in estate potrebbe partire. Su di lui ci sono due club che lo avevano cercato già a gennaio: Leicester e Fenerbahçe. Inoltre, in queste ultime settimane il Milan sta avanzando nelle trattative con il Racing per Zaracho, fantasista argentino che farebbe proprio al caso dei rossoneri in caso di addio del turco. Ma oltre al baby fenomeno, Maldini potrebbe anche piazzare l’affondo decisivo per Rodrigo De Paul, che è rappresentato dallo stesso agente di Zaracho. Con un’operazione complessiva da oltre 40 milioni di euro, i rossoneri si assicurerebbero due giocatori forti, giovani e di grandissima prospettiva. Due uomini perfetti per un anno di apprendistato accanto a Ibra e due candidati a prendersi l’attacco del Milan nel futuro. E intanto Maldini sta per chiudere un colpo da urlo in pieno stile Marotta. Il dt rossonero porta a casa un gioiello per giugno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA